Polizei sucht Zeugen 84-jähriger Radfahrer bei Unfall in Bad Godesberg verletzt

Am Samstag kam es gegen 14.50 Uhr auf der Winterstraße in Bad Godesberg in Fahrtrichtung Dechant-Heimbach-Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Der 84-jährigen Radfahrer wurde nach eigenen Angaben so nah von einem Auto überholt, dass er beinahe stürzte. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Überholen sei der Autofahrer sehr dicht eingeschert, sodass der Radfahrer zu Fall kam und sich verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.