Unfall an der Kurfürstenallee : Senior prallt mit Auto gegen Villa in Bad Godesberg

An der Kurfürstenallee in Bad Godesberg ist ein Auto gegen eine Villa gefahren. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Ein Senior ist an der Kurfürstenallee in Bad Godesberg mit seinem Wagen gegen eine Villa aus dem Jahr 1845 geprallt. Der Mann sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Ein Senior ist am Dienstagmittag mit seinem Auto in den Eingangsbereich einer Villa in Bad Godesberg geprallt. Der 1935 geborene Mann war mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz in Richtung Kurfürstenallee gefahren. Dabei hat er offenbar den Bordstein an der Parkplatzausfahrt erwischt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie Polizeioberkommissar Peer Lugerth sagte.