B9 in Bad Godesberg : Langer Stau nach Auffahrunfall auf Godesberger Allee

Auf der Bad Godesberger Allee kam es am Freitag vor dem Tunnel zu einem Auffahrunfall. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Am Freitagnachmittag ist es in Godesberg zu einer Kollision zweier Autos auf der B9, Höhe Germanenstraße, gekommen. In der Folge staute sich der Verkehr vor dem Tunnel auf der Godesberger Allee.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 15 Uhr am Freitagnachmittag ist es auf der Godesberger Allee (B9) vor dem Tunnel, Höhe Germanenstraße, zu einem Auffahrunfall zweier Autos gekommen. In der Folge staute sich der Verkehr auf der B9, da die Polizei die Unfallstelle sichern musste.

Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar. Einer der Fahrzeuginsassen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Beobachtung gebracht. Mindestens eines der beiden beteiligten Autos ist fahruntüchtig und musste abgeschleppt werden.

(ga)