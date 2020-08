Unfall in Bad Godesberg : Radfahrer verletzt Vierjährige und fährt davon

Der Radfahrer fuhr gegen das Mädchen, sodass dieses fiel und sich am Kopf verletzte. (Symbolbild.) Foto: dpa/Lennart Stock

Bad Godesberg Als ein Mädchen mit seinen Eltern in Bad Godesberg unterwegs war, hat ein Radfahrer es so berührt, dass es fiel und sich am Kopf verletzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.



Ein Radfahrer soll in Bad Godesberg ein vierjähriges Kind verletzt und anschließend weitergefahren sein, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Innenstadt ereignete.

Demnach ging das Kind gegen 16.45 Uhr unmittelbar vor seinen Eltern auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Bonner Straße in Richtung Laufenbergstraße, als in Höhe der Hausnummer 25 ein Mann auf einem Mountainbike entgegenkam. Der Radfahrer berührte das Mädchen, woraufhin es zu Fall kam und sich am Kopf verletzte. Der unbekannte Mann setzte seine Fahrt in Richtung Godesberger Innenstadt fort, das verletzte Mädchen wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.