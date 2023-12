Polizei bittet um Hinweise Mann in Bonn-Lannesdorf von SUV-Fahrer angefahren

Ein unbekannter SUV-Fahrer hat am Samstagabend in Bonn-Lannesdorf einen Fußgänger angefahren und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Der 53-jährige Fußgänger sei verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Bonn am Dienstag. Das Auto hatte ihn laut einer Mitteilung der Polizei Bonn gegen 20.30 Uhr auf der Drachenburgstraße erfasst, als er die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 7 überquerte.