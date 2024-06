Werthhovener Jugendtreff mit neuen Möbeln Uno zocken und an der Playstation daddeln

Zehn Jahre Jugendarbeit haben ihre Spuren hinterlassen. So stand rund um und nach Ostern die Renovierung an, um den Kindern und Jugendlichen die Räume wieder attraktiv zu machen. Klar, dass die Kinder und Jugendlichen da mitreden durften und nach ihren Wünschen befragt wurden. „Dabei kam heraus, dass sich eine helle Gestaltung mit farblichen Akzenten gewünscht wurde“, sagt Franz. Also ran an die Pinsel und Farbrollen, Schmidt und Blum halfen dabei. Der Bürgerverein spendierte noch einige neue Möbel: Sideboard, Vitrine, Regal und Tisch. Der so neu gestaltete Jugendtreff wirke wie ein eigenes Wohnzimmer, so Franz. „Man fühlt sich gleich viel wohler.“