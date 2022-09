Bad Godesberg : Urgestein Werner Henk feiert 90. Geburtstag

Zum Scherzen aufgelegt: Werner Henk mit seinem ersten Einsatzhelm neben einer Puppe, der er seine Ausgehuniform aus früheren Jahrzehnten angezogen hat. Foto: Alfred Schmelzeisen

Bad Godesberg Wenn ein Einsatzalarm kam, zog Werner Henk schnell den Werkstattkittel aus. Er ist seit mehr als 70 Jahren bei der Bad Godesberger Feuerwehr. An diesem Donnerstag feiert das Urgestein 90. Geburtstag.



Das Ehrenamt steckt auch heute noch in Werner Henk, genau wie in den vergangenen vielen Jahrzehnten. Zu seinem inzwischen 90. Geburtstag werden den gebürtigen Bad Godesberger heute vermutlich viele seiner Feuerwehrkameraden gratulieren – und auch Menschen, die wissen, dass Henk entscheidend daran mitgewirkt hat, dass sie nicht bei einem Brand oder Verkehrsunfall ihr Leben verloren.

Werner Henk gehört der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg seit 1950 an, war schließlich Hauptbrandmeister und Löschzugführer, bis er 1992 den Führungsposten in jüngere Hände gelegt hat. Der Wechsel in die Ehrenabteilung ermöglichte ihm auch, seinen weiteren Hobbys mehr Zeit zu schenken.

Den trotz seines hohen Alters immer noch agilen Bad Godesberger Feuerwehrmann, den irgendwie jeder kennt, engagiert sich für die Brauchtumspflege seit 1954 als Mitglied des Godesberger Stadtsoldatenkorps und seit 1983 als Mitglied beim Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte Bad Godesberg.

Immer noch agil

Aber im Gespräch mit Henk steht das Feuerwehr-Engagement für den Stadtbezirk Bad Godesberg und darüber hinaus noch immer mit im Mittelpunkt, wenn nicht seine Ehefrau, die drei Söhne, Enkel und Urenkel den Freizeitplan durchkreuzen.

Am 1. April 1965 gehörte Werner Henk mit zu den Gründern der Jugendfeuerwehr in Bad Godesberg, und kurze Zeit später wurden bei einem Feuerwehr-Jugendzeltlager in Duisdorf Verbindungen geknüpft, die seit dieser Zeit im österreichischen Schwertberg und in Bad Godesberg zu unzähligen Treffen von beiden Feuerwehrgruppen und beiden Jugendfeuerwehren führten.

Die Schwertberger Straße in Bad Godesberg bekam ihren Namen nur aus dieser geschlossenen Feuerwehr-Freundschaft. Das aktuelle Glückwunschschreiben von Max Oberleitner, dem amtierenden Bürgermeister von Schwertberg, überraschte Henk schon zu Beginn dieser Woche mit vielen Worten des Lobes für dessen Ehrenamtengagement. Und Erinnerungen an vielfältige Feuerwehrereignisse hat das Ehepaar Henk sofort parat.

Margret Henk ist mit Werner nun 64 Jahre verheiratet und erzählt: „Die Alarmierungsglocke für Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze war bei uns im Toilettenraum installiert – und bei einer Alarmierung war die Glocke so laut, dass man froh war, wenn man sich dort nicht zeitgleich aufhielt“.

Mit der Leiter zu Fuß unterwegs

Bei einem Brand im Nachbarhaus an der Burgstraße holten Henk und seine Kameraden neu beschaffte Leitern noch vom damals nahen Feuerwehrhaus an der Michaelstraße zu Fuß, weil es für die Drehleiter am Einsatzort zu eng war. „Leider starb die Nachbarin beim Gebäudebrand, weil wir sie zunächst nicht im dicken Qualm entdeckten. Die Frau hatte unter einer Nähmaschine Schutz gesucht“, sagt er.

Unwetterereignisse und Großbrände in Bad Godesberg, aber auch Unfälle, bei denen Henk mit einem Kollegen der damaligen Berufsfeuerwehr den Rettungswagen fuhr, sind ihm noch in Erinnerung: „Ich hatte nahe der Feuerwache ein Fahrradgeschäft, kam im grauen Werkstattkittel zur Feuerwache gerannt, und der Kollege übergab mit schnell den weißen Sanitäter-Kittel, bevor wir losfuhren“ ist nur eine Episode.

Vor inzwischen 60 Jahren an seinem Geburtstag musste der Feuerwehrmann eiligst Blutkonserven aus Bad Kreuznach holen, weil ein Kind nach einem schweren Unfall ins Markusstift-Krankenhaus (heute Seniorenheim in der Burgstraße) dringend mit frischem Blut versorgt werden musste. Dieser Einsatz ist Henk heute noch so vor Augen, als ob es gestern gewesen wäre.

Die Einsätze, egal ob Brände zu löschen waren oder nach Unwettern Keller leergepumpt werden mussten, waren immer Teamleistungen der gesamten Löschgruppe. Enorm sind die Ehrenadeln, Ehrenzeichen, Urkunden, Feuerwehr-Ehrenkreuze, Landes-Sonderauszeichnungen und Feuerwehrleistungsabzeichen, die man Henk in den vergangenen Jahrzehnten überreicht hat.