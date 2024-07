Viel Andrang im ADAC-Center in Bad Godesberg Mit dem Auto nach London: Das ist besonders kompliziert

Im ADAC-Center an der Godesberger Allee ist an diesem Vormittag viel los. Alle Plätze im Wartebereich sind besetzt, aber wer eine Nummer zieht, kommt schnell dran. An vier Serviceplätzen, einer Schnellkasse und drei Reisebüroschaltern ist das Team von Centerleiter Maximilian König damit beschäftigt, Mitglieder des ADAC zu beraten. Zurzeit geht es dabei vor allem um den reibungslosen Start in den Urlaub. Selbst im europäischen Ausland gibt es dabei mehr zu beachten, als man auf den ersten Blick vermuten könnte, wie der Serviceberater erklärt.