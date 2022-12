Zu Gast bei Bonner Ernährungsberaterin : So kann ein Weihnachtsmenü ganz ohne Fleisch aussehen

Rüngsdorf Marie-Sophie Jesko und Anna Lena Stegemann haben nicht nur ein Rüngsdorfer Start-Up gegründet, sondern vor Kurzem auch ein veganes Kochbuch herausgebracht. Unser GA-Reporter hat zusammen mit ihnen ein vegan-vegetarisches Weihnachtsmenü gekocht.

Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten ein Weihnachtsmenü an

GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten ein Weihnachtsmenü an Zu Weihnachten gehört ein festliches Essen für viele Menschen dazu. Wer keine Lust hat, selbst zu kochen, kann sich auch von den Restaurants in Bonn und der Region bekochen lassen. Welche Restaurants ein Weihnachtsmenü anbieten.

Noch ist es eher ruhig in Duisdorfs Einzelhandel. Manch einer hofft auf den Umsatz in den letzten Tagen vor Heiligabend.

Einzelhandel in Duisdorf hofft auf Umsatz in den letzten Tagen

Ruhe vor dem Sturm? : Einzelhandel in Duisdorf hofft auf Umsatz in den letzten Tagen Noch ist es eher ruhig in Duisdorfs Einzelhandel. Manch einer hofft auf den Umsatz in den letzten Tagen vor Heiligabend.

Zwiebeln in kleine Stücke schneiden und mit Öl in der Pfanne anbraten. Zwiebeln, Rotwein und 200 Milliliter Wasser, Pasta und Miso-Paste in Topf geben und alle Zutaten für 15 Minuten köcheln lassen, bis die Nudeln durch sind. In der Zwischenzeit für Nusscrunch Cashewnüsse kleinhacken und Petersilie schneiden. Beides mit Semmelbröseln, Hefeflocken und je einer guten Prise Salz und Pfeffer vermengen. Zum Schluss zur Pasta Spinat hinzufügen und alles drei Minuten lang köcheln lassen. Die Nudeln auf den Teller geben und mit dem Nusscrunch betreuen.

Den Hauptgang rührt die Bonnerin am Herd in ihrer Küche an: vegane Rotweinnudeln mit Spinat und Nusscrunch. „Das Besondere an diesem Rezept ist, dass die Nudeln durch den Rotwein eine tolle Farbe bekommen“, sagt Jesko. Als Ersatz für ein Parmesantopping nimmt sie eine Kombination aus Cashewnüssen und Hefeflocken, die ein ähnlich käsiges Aroma entfalten sollen. „Hohe Anteile an Vitamin A, K und auch Eisen bei gerade einmal 500 Kalorien pro Portion – das Rezept steckt voller positiver Inhaltsstoffe“, erklärt die Ernährungsberaterin.