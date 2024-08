Technischer Defekt Ventilator könnte Ursache für Godesberger Busbrand gewesen sein

Ein technischer Defekt war möglicherweise die Ursache für das Feuer, das Montagnachmittag in einem Linienbus der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) nahe der Stadthalle ausgebrochen war und diesen total zerstört hatte: „Nach unseren ersten Ermittlungen ist ein solcher Defekt auf jeden Fall nicht auszuschließen“, sagte Frank Piontek, Sprecher der Bonner Polizei auf Anfrage. Wie noch am Montagabend am Ort des Geschehens zu erfahren war, könnte dabei möglicherweise ein Ventilator eine Rolle gespielt haben.