Unterstützung von Geflüchteten in Bonn : Verein „Ausbildung statt Abschiebung“ sucht weitere Paten

Bad Godesberg Der Verein Ausbildung statt Abschiebung (AsA) sucht weitere Paten, die Flüchtlinge ehrenamtlich begleiten. So wie Otmar Schneider Adoulaye Mandy zur Seite steht.

Eigentlich könnte Otmar Schneider in seinem Ruhestand tagaus tagein Kaffee trinken gehen oder Tennis spielen. „Aber ich habe mich entschieden, auch ehrenamtlich etwas zu tun“, sagt der 68-jährige ehemalige Lehrer. Schneider ist seit einem Jahr Ausbildungspate beim Verein Ausbildung statt Abschiebung (AsA). Er begleitet also einen jungen Flüchtling während dessen Lehre und ist für ihn als Vertrauensperson immer ansprechbar. „Ich habe an der Schule gesehen, welche Bereicherung Schüler mit Migrationshintergrund für die Gesellschaft darstellen, wenn sie integriert sind“, sagt Schneider.

Adoulaye Mandy konnte sein erstes eigenes Zimmerchen beziehen

Allein in diesem Jahr sind mehr als 1600 Menschen auf der Flucht aus ihrem Heimatland gestorben. Der Verein Ausbildung statt Abschiebung e.V. hielt in Bonn am Mittwoch eine Mahnwache für die Verstorbenen ab.

Schneider packte mit an: Er ging bei Ämterterminen mit, half beim Ausfüllen der Formulare und dabei, dass sein Schützling von einer Flüchtlingsunterkunft im durch Nahverkehr schlecht zu erreichenden Euskirchen zumindest in eine Wohngemeinschaft in Siegburg ziehen konnte. Wie groß sei die Freude des 20-Jährigen gewesen, dort erstmals ein Zimmerchen für sich zu haben, erinnert sich der Pate. „Herr Schneider macht so viel für mich. Das schaffe ich noch nicht alleine“, sagt Mandy dankbar. „Er ist wie ein Vater. Er ist ein Freund“, kommt hinterher.

Sein Arbeitgeber hält große Stücke auf ihn

Für junge Geflüchtete in Bonn und Umgebung sei der Verein bereits seit 20 Jahren eine zuverlässige Anlaufstelle, ergänzt AsA-Geschäftsführerin Johanna Strohmeier. „Jugendliche im Alter von 14 bis 27 Jahren nehmen die Angebote regelmäßig in Anspruch.“ Selbst in der Pandemie sei die Arbeit unvermindert weitergegangen. Zumal die Zahl der zu betreuenden Jugendlichen angestiegen sei, so Strohmeier. Und zwar wegen der Krisensituation in den jeweiligen Herkunftsländern und an den EU-Außengrenzen. Die Erfahrungen zeigten, wie sehr gerade in der Pandemie insbesondere junge Geflüchtete benachteiligt und abgehängt seien. So sei der ohnehin schon hohe Bedarf an Beratung, Berufsorientierung, Deutschkursen und Nachhilfe noch deutlich gestiegen. „AsA ist deshalb nach wie vor auf auch auf finanzielle und ideelle Förderung durch Spenden angewiesen“, sagt Strohmeier.