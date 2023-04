Premiere mit „Glückskinder“ Verein ermöglicht Open-Air-Kino in Bad Godesberg

Dass ausgerechnet ein Film mit Paul Kemp als Premierenfilm fungiert, komme nicht von ungefähr, so die Vorsitzende. So war er zu Lebzeiten ein sehr bekannter Schauspieler. Er wuchs in der früheren Bad Godesberger Bachstraße, die später in Paul-Kemp-Straße umbenannt wurde, auf. Später wohnte er in einer Wohnung am Theaterplatz. „Sein Leben und seine Arbeit waren sicherlich nicht einfach, denn Paul Kemp war schwul und das in der NS-Zeit“, so Köhne-Kayser. Daher wird im Vorfeld der Bonner Autor Claus Vaske sprechen, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat.