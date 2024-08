Rundgang durchs historische Mehlem Streifzug durch Tunnel und Gärten

Eine 82-Jährige, die über einen Zaun klettert, ein Mord an einem Unschuldigen und ein Tunnel entlang eines Bach – ein ganz normaler Rundgang durch Mehlem. Aber alles von Anfang an: Fast 40 Personen sammeln abends vor der großen Pfarrkirche St. Severin an der Mainzer Straße. Organisator ist der Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte Bad Godesberg. Ohne großes Zögern taucht Stadtführerin Irmtraud Blask direkt in die Geschichte ein.