Kulissengespräche und Advent unter der Zeder So setzt der Verein KuKuG kulturelle Akzente in Bad Godesberg

Weihnachtlich wird es an ab Ende November wieder rund um das Kleine Theater, und zwar nicht nur bei einem Miniatur-Weihnachtsmarkt (inklusive Glühwein), sondern auch auf der dazugehörigen Außenbühne. Dann steht jeweils samstags von 16 bis 19 Uhr „Advent unter der Zeder“ auf dem KuKuG-Programm. Den Anfang macht Astatine, die am 25. November auftritt. Lautes Mitsingen ist erwünscht, wenn eine Woche später, am 2. Dezember, Christian Meringolo auf der Bühne steht. Wer Gospel mag, sollte sich den 9. Dezember vormerken. Dann sorgt der Bad Godesberger Gospelchor „Sounding Joy“ für adventliche Stimmung. Den Abschluss der Reihe bilden dann am 16. Dezember die „Kleines Theater AllStars“. Diese, so berichtet Köhne-Kayser, sind für das Judy-Garland-Musical im Haus und präsentieren ihre Live-Musik auch auf der Außenbühne.