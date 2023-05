Kurfürstenbad in Bad Godesberg Verein schreibt an Oberbürgermeisterin

Man habe sich am vergangenen Samstag mit einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) gewandt und dort die Sorgen zum Ausdruck gebracht – auch was die Kostensteigerung betrifft. „In dem Schreiben an die Oberbürgermeisterin haben wir darauf hingewiesen, dass sich unser Verein und seine Vorläuferorganisation in den letzten Jahren sehr intensiv für den Erhalt, den Neubau und den Standort des Kurfürstenbades in Bad Godesberg eingesetzt hat. Nicht zuletzt betrieben wir über viele Monate eine entsprechende öffentliche Kampagne, die auch zu den Erfolgen bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid führte“, so Kregel weiter. Der Verein fordere von Katja Dörner nun unter anderem eine „klarstellende Mitteilung“, dass „es beim Neubau des Kurfürstenbades nicht zu Verzögerungen kommen wird“.