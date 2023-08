Sommerfest der Bezirksverwaltungsstelle Vereine präsentieren sich im Godesberger Stadtpark

Dabei kamen sie auch beim Stand „Salon 53317“ vorbei, wo Kinder aus alten Ausstellungsplakaten Origami-Figuren basteln konnten. Das ist ein Projekt der Bundeskunsthalle, die „neue Zugänge zu uns als Institution, aber auch zu Kunst und Kultur“ bieten will, so erklärte es Mitarbeiter Niko Gäb. Das Museum geht quasi aus den eigenen vier Wänden in die Fußgängerzone, spricht neue Zielgruppen an und hört sich auch an, was die Menschen interessiert, um darauf reagieren zu können. Der Hintergrund: „Viele Menschen fühlen sich vom Programm der Bundeskunsthalle nicht so angesprochen“, so Gäb. Da gebe es viele Barrieren, Geld, Sprache und andere. Und wenn die Menschen nicht zum Museum kommen, kommt das Museum eben zu ihnen.