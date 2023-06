Verfolgungsjagd von Bad Breisig bis Bad Godesberg Flucht endet hinter dem Nagelband auf der B9

Die Reifen platzten, der Audi stand, die Verfolgungsjagd ging aber weiter. Das Trio lief nach Osten in Richtung der angrenzenden Wohnbebauung in Bonn-Plittersdorf. Wie Simon Rott, Sprecher der Bonner Polizei sagte, hatte auch ein Streifenwagen einen Platten davongetragen. Ob das Polizeifahrzeug auch in das Nagelband geraten war, sei aber noch nicht klar, so Rott weiter.