Verkehrschaos nach Unfall : Bad Godesberger Tunnel in Richtung Bonn wieder frei

Am Bad Godesberger Tunnel müssen sich Autofahrer am Mittwochmorgen in Geduld üben. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Tunnel ist am Mittwochmorgen nach einem Unfall kurzfristig gesperrt worden. In der Folge kam es zu stockendem Verkehr in Richtung Bonn. Gegen 7.30 Uhr gab die Polizei die Spur wieder frei.



Nach einem Unfall an der Wurzerstraße in Höhe der Godesberger Allee ist der Bad Godesberger Tunnel in Richtung Bonn zeitweise gesperrt worden. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr gab die Polizei die Bundesstraße 9 wieder frei.

Demnach sperrten Beamte die Fahrbahn in Richtung Bonn am Mittwoch gegen 6.30 kurzfristig komplett ab. In der Folge mussten Autofahrer Geduld mitbringen: Der Verkehr lief nur stockend an.

Ein Autofahrer soll das Rotlicht ignoriert haben und so das Verkehrschaos in Bad Godesberg verursacht haben. Es sei ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr hatte am Morgen die Fahrspur gesäubert, auch ein Abschleppwagen war vor Ort. Details zum genauen Unfallhergang waren zunächst unklar.

