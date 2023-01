Staus auf den Straßen : Zahlreiche Unfälle in Bonn und der Region nach Schneefall

Bonn/Region In Bad Godesberg sind am Donnerstagmorgen zwei Autos auf schneeglatter Fahrbahn zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt. Rund um Bonn kam es zu zahlreichen Kollisionen mit Blechschäden.

Der Unfall in Bad Godesberg war am Donnerstagmorgen bei weitem nicht der einzige. Auf zahlreichen Straßen in Bonn und in der Region sowie auf den Autobahnen rund um Bonn kam es zu vielen kleineren Unfällen, zumeist lediglich mit Blechschäden. Das teilten sowohl die Autobahnpolizei Köln als auch die Bonner Polizei am Morgen auf Anfrage mit. Grund für die vielen Zusammenstöße und Staus auf den Straßen war die Wetterlage. In vielen Teilen der Region hat es am Donnerstagmorgen geschneit oder Schneeregen gegeben.