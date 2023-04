Spielplätze in Bad Godesberg Verwaltung sieht nur wenig Spielraum für neue Spielgeräte

Der Spielplatz auf dem Viktoriaspielplatz ist der einzige größere Spielplatz im Villenviertel, „der sehr häufig von Kindern aller Altersklassen auch aus der weiteren Umgebung in Plittersdorf, wo eine große Unterversorgung besteht, besucht wird“, so die CDU. Eltern wünschten sich schon seit Langem eine Ergänzung mit weiteren Spielgeräten für kleinere Kinder. „Auf dem Spielplatz gibt es für die Kleinsten nur zwei Federwipptiere, einen Sandkasten und ein kleines Spielhaus zum Unterstellen. Sehr wünschenswert wären für die Kleinsten ein Kletterkombinationsgerät mit Rutsche, eine Nestschaukel oder andere sinnvolle Spielgeräte“, so die Antragsteller.