Deutschherrenstraße in Muffendorf Vespa-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Motorroller-Fahrer in den Vorgarten eines nahen Mehrfamilienhauses geschleudert wurde. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der betroffene Straßenbereich für den Verkehr komplett gesperrt.