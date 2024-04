Eröffnung neuer „Mangal-Döner“-Filiale: Viele Kunden hofften in Bad Godesberg vergeblich auf Lukas Podolski

Die 60-Jahre alte Bad Godesbergerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, war bereits gegen 12 Uhr, also rund eine Stunde vor Eröffnung der neuen Filiale von „Mangal-Döner by LP 10“ vor Ort. Einer ihrer Hauptgründe, der sie zum Kommen an die Koblenzer Straße bewegt hatte, war schnell genannt: „Ich bin wegen Lukas Podolski hier und hatte gehofft, ein Autogramm zu bekommen.“ Dazu muss man wissen: Auch die neue Filiale in der Godesberger City gehört zu der offensichtlich expandierenden Kette des einstigen FC Köln-Stars, der bekanntlich auch für jede Menge Furore in der Deutschen Fußballnationalmannschaft gesorgt hatte. In der Poststraße eröffnete er bereits vor fünf Jahren seine erste Filiale in Bonn.