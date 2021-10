Ausstellung im Glaskarree Bad Godesberg : Vier Kunstschaffende fordern mehr Tierwohl

Bad Godesberg. Neue Ausstellung im Godesberger Glaskarree zeigt Wild- und Nutztiere.

Wechselwirkung von Form und Farbe

Tiergemälde in Acryl und Mischtechnik

Klaus Pirang zeigt überwiegend abstrakte Tiergemälde in Acryl und Mischtechnik sowie Objekte aus Speckstein und Mixed Media. „Meine Werke sind farbenfroh und phantasievoll, entstehen meist spontan und intuitiv ohne vorherige Planung und Konzeption“, erklärt der Künstler. Sein Anliegen sei es, dem Betrachter Raum für eigene Gedanken, Phantasien und Interpretationen zu ermöglichen. Ein Eisbär etwa ist in der Wüste dargestellt: „Da sich auf dem Bild durch den Klimawandel die Eisberge in eine Wüstenlandschaft verwandelt haben“, sagt Pirang.

Sibylle Oeler erzählt die Geschichte einer Legehenne, die nach rund 17 Monaten in der Massentierhaltung endlich Huhn sein darf. „Die Henne verwandelt sich von einem zerfledderten und geschundenen Tier in ein voll befiedertes und zufriedenes Huhn. Als Erstes röten sich die blassen Kämme, bald sprießen die ersten neuen Federn an Hals und Brust. Ein halbes Jahr später schließt sich das Federkleid und die Schwanzfedern wachsen nach“, erzählt Oeler. Die Zeichnerin unterstützt mit ihrem vierteiligen Werk die Arbeit des Vereins „Rettet das Huhn“, der „ausgediente“ Legehennen aus der Massentierhaltung in private artgerechte Hühnerhaltung vermittelt.