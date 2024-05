RTC Mehleme bittet zur Radtouristikfahrt Vier Touren durch das Ahrtal

Es werden also vier Strecken angeboten, die zwischen 7.30 und 10 Uhr ab dem Sportpark Pennenfeld unter die Räder genommen werden können. „Die kurze, 42 Kilometer lange Strecke führt verkehrsarm über Wachtberg in die Grafschaft zum Verpflegungspunkt in Vettelhoven und wieder zurück“, teilt RTC-Vorsitzender Jochen Güttes mit.