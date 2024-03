Verantwortlich für Völkermord in Afrika Wie Lothar von Trotha in Bonn als Ehrengast gefeiert wurde

Als gnadenlos, verblendet von kolonialem Wahn, als Sendboten von Gewalt, Diskriminierung und Rassismus sollte die deutsche Entwicklungsministerin den einstigen Gouverneur 100 Jahre danach kritisieren, als sie 2004 in Namibia um Vergebung bat. In Bonn, wo von Trotha auf dem Poppelsdorfer Friedhof in einem denkmalgeschützten Teil beerdigt ist, forderte 2020 die Initiativgruppe „Bonn postkolonial“ von der Stadt, das Grab kenntlich in den historischen Zusammenhang zu setzen. Seit 2022 ist nun im Informationskasten am Friedhof zu lesen, dass von Trotha „verantwortlich für den Tod von zehntausenden von Kindern, Frauen und Männern der einheimischen Herero und Nama“ war. Auch das Projekt „Aktive Erinnerungskultur“, zu dem in diesem Jahr Ergebnisse erwartet werden, soll sich mit dem Fall beschäftigen.