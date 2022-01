Arbeiten an Versorgungsleitungen in Bad Godesberg : Vollsperrung der Ubierstraße nach Leitungsschaden

Zu einer mehrstündigen Vollsperrung aufgrund einer beschädigten Wasserleitung ist es am Donnerstag an der Baustelle auf der Ubierstraße gekommen. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Nachdem die Fahrspur der Ubierstraße in Richtung Mehlem wegen Arbeiten an den Versorgungsleitungen seit September ohnehin gesperrt ist, fiel am Donnerstag nach einem Schaden an der Wasserleitung zusätzlich die Spur nach Bonn aus. Obwohl die Baustelle auch sonst nicht im Zeitplan ist, geht das Bonner Tiefbauamt von einem pünktlichen Ende aus.

Eigentlich wären die Stadtwerke Bonn (SWB) am Donnerstag gar nicht auf der Baustelle an der Ubierstraße im Einsatz gewesen. Denn wie Pressesprecherin Stefanie Zießnitz am frühen Morgen mitgeteilt hatte, bekämen die Baufirmen bedingt durch den Jahreswechsel und Weihnachten kein Material. Weshalb der Austausch von Wasserrohren und Stromkabeln circa drei Wochen lang pausieren muss.

Dass am Mittag dennoch SWB-Mitarbeiter auftauchten, war dem Umstand geschuldet, dass die Kanalbaufirma laut Zießnitz im Bereich zwischen Rheinallee und Denglerstraße ein Wasserrohr beschädigt hatte. Für Autofahrer bedeutete dies eine überraschende Sperrung der Ubierstraße in Richtung Bonn; in Richtung Mehlem ist sie seit Mitte September 2021 wegen der Arbeiten ohnehin nicht befahrbar. Ebenfalls nicht durch kam bis zum Nachmittag die Buslinie 610 in Richtung Duisdorf. Ab der Haltestelle Bad Godesberg Bahnhof/Rheinallee nahm sie eine Umleitung über Bonner Straße, Godesberger Allee und Kennedyallee. Danach ging es zurück auf den regulären Linienweg. An diesem Freitag, so kündigte Zießnitz an, müsse die Straße nochmal kurz gesperrt werden, um die Oberfläche zu reparieren.

Seit einem Jahr tauscht das Tiefbauamt den Kanal aus

Vor einem Jahr hatte das Tiefbauamt der Stadt Bonn den Anfang gemacht auf der viel befahrenen Strecke, die als Ausweichroute zur parallel verlaufenden B9 gilt. Wie mehrfach berichtet, wird das Kanalsystem auf der Ubierstraße zwischen Am Arndtplatz und Rheinallee für 1,6 Millionen Euro modernisiert. „Von 540 Meter Kanal sind bisher etwa 300 Meter verlegt“, sagte auf Anfrage Tiefbauamtschef Peter Esch. Man liege im Zeitplan zurück, da seit Mitte des Jahres 2021 eine Kolonne abgezogen worden sei, die als Sofortmaßnahme nach einem Einbruch eines Kanales in der Rüdigerstraße eingesetzt wurde. „An der Rüdigerstraße ist in Kürze alles fertiggestellt, sodass die Arbeiten auf der Ubierstraße wieder schneller vorangehen werden“, so Esch. Er gehe davon aus, dass der ursprüngliche Zeitrahmen für die gesamte Maßnahme, also mit den SWB, wie geplant bis nach den Sommerferien 2022 eingehalten werde. Die momentane Kälte ist für die Arbeiten unproblematisch: „Sie müssten nur bei länger anhaltendem Frost ruhen, da dann kein Einbaumaterial mehr zu bekommen wäre, das eisfrei ist.“ In den Ferien soll die Straßenoberfläche wiederhergestellt werden, wofür eine längere Vollsperrung nötig ist.

Anlieger beschweren sich über Schleichverkehr

Beim GA hatten sich Anlieger gemeldet, die sich über Schleichverkehr aufgrund der ausgeschilderten Umleitungsstrecke aufgeregt hatten. Dazu sagte Esch, dass es im Bereich Herderstraße/Am Arndtplatz zu mehreren Einsätzen von Stadtordnungsdienst und Polizei gekommen sei. Nach Rücksprache mit der Polizei habe er deshalb angeordnet, die Durchfahrt durch die Herderstraße aus Richtung Am Arndtplatz kommend per Beschilderung zu verbieten. „Durch Beschwerden von Anwohnern der Beethovenallee, im Abschnitt zwischen Plittersdorfer Straße und Arndtplatz, haben wir auch hier, um Begegnungsverkehr in der Umleitungsstrecke zu vermeiden, per Beschilderung die Durchfahrt in Richtung Plittersdorfer Straße verboten“, teilte der Amtsleiter mit. Das sei – ebenfalls in Abstimmung mit der Polizei – am 30. November geschehen. „Danach haben wir keine weiteren Beschwerden mehr erhalten“, so Esch.