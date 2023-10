Ministerpräsident besucht Club La Redoute Vom Diplomatenclub zum Bürgerforum

In weltpolitisch so schwierigen Zeiten wie aktuell sei ein so herausragendes Forum wie der Club für den Austausch außerhalb des parlamentarischen Raums enorm wichtig, sagte Wüst. „Es ist gerade aktuell von großer Bedeutung, immer im Gespräch zu bleiben.“ Und für diese Debatten biete der Club einen wertvollen Ort. Wüst ließ sich im edlen Beethovensaal der Redoute die Chance nicht nehmen, in einem fast staatsmännischen Ton einen innen- wie außenpolitischen Rundumschlag zu starten. Er sparte nicht mit Kritik am Kanzler und der Regierung und präsentierte seine Partei CDU und letztlich auch sich selbst als für die Bürger verlässliche Alternative.