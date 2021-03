Bürgeranträge in Bad Godesberg : Von Problembäumen und großen Supermärkten

Bürgeranträge in Bad Godesberg

Der Baumbestand an der Oberaustraße in Mehlem ist zu einem Streitthema unter der Anwohnern geworden. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die Bezirksvertretung Bad Godesberg beschäftigte sich mit Bürgeranträgen zu Haselnussmonokultur und Gutachten zu den Schlosshöfen.

■ Monokultur durch Haselnussbäume: Schon nach dem Vorbericht zur Sitzung im Gustav-Stresemann-Institut hatte es bei den Lesern zwei Lager gegeben. Diejenigen, die das Anliegen der Bürger aus Etzel- und Oberaustraße und angrenzenden Straßen verstehen konnten – und eben die anderen. Der Antragsteller wünscht für sich und 20 betroffene Mehlemer, die vorhandenen Haselnussbäume nach und nach durch andere Baumarten zu ersetzen; und so weg von der Monokultur zu kommen.

Er begründete das mit starker Pollenbelastung, losen Ästen, Mengen an Laub, Lärmbelastung durch platzende und beschädigte Autos durch herabfallende Nüsse. „Außerdem ist der Pflegezustand mangelhaft und muss dringend überprüft werden“, so der Mann. Der Bürger Bund Bonn mit Marcel Schmitt zeigte viel Verständnis: „Ich kann bestätigen, dass das wirklich eine ziemliche Belastung ist.“ Zumal sich über die Nüsse auch Tauben freuten, was wiederum anderen Ärger nach sich ziehe. „Aber wir sind gegen proaktives Fällen“, meinte Schmitt. Deshalb hatte der BBB einen Änderungsantrag eingebracht, wonach nur „abgängige Bäume“ durch andere Baumarten zu ersetzen seien; die Stadt aber Pflege- und Rückschnitte wie von den Anliegern gewünscht vornehme. Dem ersten Teil folgten die Politiker später einstimmig, dem zweiten nicht.