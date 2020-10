Kostenpflichtiger Inhalt: Toilettenkonzept ist in Arbeit : Vorerst keine Toiletten an der Radstation in Bad Godesberg

In den Räumlichkeiten der ehemaligen „Klangstation“ im Bad Godesberger Bahnhofsgebäude soll eine Radstation entstehen. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Schon lange müssen die Godesberger an ihrem Bahnhof ohne öffentliche Toilette auskommen. Die Stadtverwaltung hält eine Toilettenanlage am Bahnhof aber für notwendig. Ein entsprechendes Konzept sei in Arbeit, heißt es aus der Stadtverwaltung.