Vereinsleben Vorsitzender für den Ortsausschuss Mehlem dringend gesucht

Am Vorabend zum 1. Advent, am 2. Dezember, wird die Neuauflage des Mehlemer Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz stattfinden. Aktuell haben sich bereits mehr als zwanzig Teilnehmern angemeldet. Am Rahmenprogramm arbeitet der neue Ortsausschuss weiter. Beschlossen wurde außerdem eine Anhebung des Mitgliedsbeitrag im Ortsausschuss Mehlem von 15 Euro auf 25 Euro jährlich je Mitglied/Verein. Zudem wurde beschlossen, dass die Gründungssatzung des Vereins aus dem Jahr 1997 aktualisiert werden soll.