Mobilität im Drachenfelser Ländchen : Ein Berliner Taxi kurvt durch Wachtberg

Marcel Hannan ist in Bonn bereits als "Taxi Mars" bekannt, nun macht er sich mit einem Fahrzeug in Wachtberg selbstständig. Foto: Christine van den Bongard

WACHTBERG Mit seinem neuen Unternehmen "Taxi Mars Wachtberg" bietet Marcel Hannan seit kurzer Zeit Taxifahrten in Wachtberg an. Auf die Genehmigung hat er lange gewartet, denn Taxikonzessionen sind nur begrenzt verfügbar, und die Vergabe der Genehmigungen ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.