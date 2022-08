Eskalierter Nachbarschaftsstreit : Mann in Wachtberg schießt mit Gewehr auf Nachbarn

Mann in Wachtberg schießt mit Gewehr auf Nachbarn

Ein Mann in Wachtberg-Vilip hat am Sonntagnachmittag auf seinen Nachbarn geschossen. Foto: dpa/David Inderlied

Wachtberg-Villip In Wachtberg-Villip hat am Sonntag ein Mann auf seinen Nachbarn geschossen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Mit einem größeren Aufgebot ist die Bonner Polizei am Sonntagnachmittag in Wachberg-Villip im Einsatz gewesen. Das haben Zeugen dem GA berichtet. Dabei sollen die Beamten teilweise auch schwere Schusswesten getragen haben und mit Maschinenpistolen bewaffnet gewesen sein. Polizeisprecher Michael Beyer bestätigte auf Anfrage, dass die Polizei gegen 13.30 Uhr nach Villip alarmiert worden war, weil dort ein Mann mit einer Langwaffe auf seine Nachbarn geschossen haben soll. Da nicht bekannt war, um welche Art von Waffe es sich handelte, legten die eingesetzten Kräfte zur Eigensicherung auch schwere Schutzwesten an und hatten auch Maschinenpistolen mit sich geführt.