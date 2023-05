Gastronominnen im GA-Interview Warum sich ein kleines Restaurant im Henseler Hof nicht alleine halten kann

Wie muss ein gastronomisches Angebot aussehen, das im Henseler Hof in Niederbachem oder andernorts im Drachenfelser Ländchen funktionieren könnte? Nach dem überraschenden Absprung der letzten Pächterin des Henseler Hofes, dürfte die Frage manchen in Wachtberg interessieren. Die erfahrene Gastronomin Lydia Lohmeier (75) betreibt eine Reihe von Restaurants in Bonn und der Region, unter anderem auf der Burg Münchhausen in Adendorf. Ihre rechte Hand bei der Betriebsführung ist Tochter Andrea Lohmeier als Bilanzbuchhalterin. Mit Mutter und Tochter sprach Axel Vogel.