Fan aus Bad Godesberg Während „Let´s dance“ bleibt die Küche kalt

Tanzschule

In der Tanzschule Koltermann am Theaterplatz in Bad Godesberg ist durch die aktuelle „Let’s Dance“-Staffel keine steigende Nachfrage nach Tanzkursen spürbar. „Als die Sendung noch relativ neu war, haben wir einen Hype bemerkt, doch der ist mittlerweile abgeflaut“, berichtet Inhaber Jochem Koltermann. Zwar werde in der Tanzschule, die er seit 2001 gemeinsam mit seiner Frau Catherine leitet, vor allem unter den Erwachsenen über die RTL-Show geredet, aber er glaube nicht, dass man durch die Ausstrahlung neue Kunden gewonnen habe.

Allerdings habe er festgestellt, dass Männer sich heutzutage mit dem Tanzen leichter täten als früher. „Das kann natürlich auch Formaten wie ‚Let’s Dance‘ oder Youtube geschuldet sein“, sagt Koltermann. Tanzen werde nicht mehr als „unmännlich“ angesehen. „Mit Kandidaten wie Fußballspielern oder Youtubern kann man sich eher identifizieren und lernt: Frauen finden das toll, wenn man tanzen kann“, so Koltermann. Er selbst schaltet die RTL-Show auch an, wenn er am späten Freitagabend aus der Tanzschule kommt. „Wegen dieser Leistung von Teilnehmern wie Knossi, wo man anfangs denkt: Die können doch gar nicht tanzen!“, erklärt der Tanzlehrer. Er findet es ein spannendes Format, weil hier Amateure von Profis in Form gebracht werden.