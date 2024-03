Wahl in Russland Putin-Gegner und Putin-Wähler treffen in Bad Godesberg aufeinander

Rund um das russische Generalkonsulat in Schweinheim geht am Sonntagvormittag fast nichts mehr: Anlässlich des letzten Tages der Präsidentschaftswahlen waren Wahlberechtigte aus allen Teilen Deutschlands angereist, um ihre Stimme abzugeben. Die Schlange der Wartenden reichte auch am späten Nachmittag noch weit die Venner Straße hinunter in Richtung Godesberger City. Der Bonner Polizeisprecher Frank Piontek ging am Ende des Tages von mehreren Tausend Personen aus, die ihre Stimme abgegeben hatten - eine genaue Zahl wollte die Behörde allerdings nicht nennen. In jedem Fall waren es deutlich mehr Menschen, als die zuvor vom russischen Konsulat erwarteten 1000.