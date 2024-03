Vorfälle am russischen Generalkonsulat Bonner Polizei geht elf Strafanzeigen nach

Die Bilanz der Polizei spiegelt ein Stück weit auch die Stimmung am Sonntag rund um das Generalkonsulat wider. Wie berichtet, war es bereits mittags in der langen Warteschlange immer wieder zu hitzigen Wortgefechten zwischen Putin-Gegnern und Kreml-treuen Wählern gekommen. Teils gingen sich die Kontrahenten so heftig an, dass die Polizei vorsichtshalber dazwischen gehen musste. Eine Beamtin forderte beispielsweise einen groß gewachsenen Mann, der in der Warteschlange stand und immer wieder lauthals auf Russisch „Russland ohne Putin“ skandierte, zur Zurückhaltung auf und überprüfte seine Personalien.