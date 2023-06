Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Ein Festival in Bad Godesberg soll jungen Menschen den Wald näher bringen

„Die Teilnehmenden sollen viele Ideen mitnehmen, die sie in ihrem Alltag umsetzen können“, erklärt Felicitas Fijnje von der SDW. Beim Festival werden deswegen laut Fijnje theoretische und praktische Workshops in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Organisationen angeboten. So können sich die Teilnehmer zum Beispiel mit dem Naturfilmer Stefan Decker über seine Arbeit oder Professor Nikolaus Froitzheim von der Uni Bonn über Klima und Klimawandel austauschen.