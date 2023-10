Einrichtung in Bonn-Bad Godesberg Pfarrer des Waldkrankenhauses verabschiedet sich nach über 30 Jahren

Ein waches Auge und ein feines Ohr für die seelsorglichen Bedürfnisse der Menschen in der Klinik zu entwickeln, dafür habe er sich beauftragt gesehen, führte Horn aus. Denn gerade Patienten in Notsituationen erlebten auch Hilflosigkeit und Ohnmacht. „Doch sie wissen nicht mehr, dass die Bedürfnisse, die sie bei sich wahrnehmen, spirituelle, geistliche Bedürfnisse sind", berichtet Horn, der auch als einer der „Väter“ von Bonns stationärem Hospiz am Waldkrankenhaus gilt und viele Jahre als erster Vorsitzender des klinischen Ethikkomitees an den beiden Bonner Johanniter-Kliniken, also auch am Johanniter-Krankenhaus, fungierte. Und wie hat er es selbst ausgehalten, tagtäglich gerade auch Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten? „Das ist immer eine Teamleistung“, antwortet Gunnar Horn. „Und durch dieses gemeinsam Tragen und Aushalten der Situation ist das zu schaffen.“