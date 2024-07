Klangkunst im Freibad Friesdorf Walgesang und Elektromusik nur für Schwimmer zu hören

Die Schwimmer, die sich vom bewölkten Wetter nicht hatten abhalten lassen, reagierten fasziniert auf die atmosphärisch abstrakte Musik beziehungsweise den elektronischen Sound. Teilweise sprachen die Klangkünstler auch Begriffe in Mikrofone und nur im Schwimmbecken konnte man unter Wasser all dies hören. Wer am Beckenrand saß, wie beispielsweise die Bonner Dezernentin für Sport und Kultur, Birgit Schneider-Bönninger, und der Leiter des Sport- und Bäderamtes, Stefan Günter, bekam von der produzierten Klangkunst nichts mit. Dafür im Wasser aber Bademeister Paul Fennebusch, der sich wie in einem Meeresfilm mit Fischschwärmen fühlte. „Es ist ausgesprochen entspannend“, sagte Fennebusch. Brigitte Konradt, Mitglied bei den Freibad-Freunden Friesdorf, schloss sich dieser Meinung an. Sie hatte ihren Schwimmbadbesuch am Samstag extra so geplant, dass sie das Klangexperiment live im Schwimmbecken miterleben konnte.