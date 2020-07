Wandern in Wachtberg : Neuer Aussichtspunkt für den Wanderweg Apfelroute

Die Beteiliigten präsentieren die neue Tafel am Erlebnispunkt der Apfelroute am Rheinhöhenfriedhof. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Liegebank, Fahrradständer und Panoramatafel: Zwischen Ließem und Oberbachem hat der Wanderweg Apfelroute einen neuen Aussichtspunkt bekommen. Gerade in der Corona-Zeit registriert der Touristikverein mehr Wanderer.

Neben den Informationen zur Feuerroute an der bereits zuvor vorhandenen Stele gewährt die neue Informationstafel einen Einblick in die hiesige Kulturlandschaft, ihre Siedlungsstrukturen, vielfältige wirtschaftliche Aspekte und weitere charakteristische Züge des Ländchens.

Informationen finden die Rastenden zur Landwirtschaft, zur Mobilität, zur Versorgung und den Obstplantagen ebenso wie zum Radom. Allgemeine Informationen zur Gemeinde, den Orten Berkum, Werthhoven und Gimmersdorf sowie zur Rheinischen Apfelroute, die sich in 124 Kilometern durch den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, vorbei an Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der Region schlängelt, zeichnen hier einen prägnanten Ausschnitt aus vergangenem und aktuellen Leben der Gemeinde.

Große Nachfrage nach Wanderkarten

Hinlegen und die Aussicht genießen

Der Infopunkt ist mit einer Sitz- und einer Liegemöglichkeit sowie einem massiven, auch für E-Bikes geeigneten Rahmen-Fahrradständer an moderne Bedürfnisse angepasst. Kirsten Felgner, deren Stiftung das Projekt mit 8000 Euro unterstützt hatte, freute sich über die gelungene Umsetzung. Alfred Kluth, Ortsvertretungsvorsitzender in Oberbachem, würdigte das erfolgreiche Projekt auch mit Blick darauf, dass die verwendeten Bauteile aus der Region und aus der direkt benachbarten Eifel stammen.

Auf der Apfelroute finden Wanderer und Radler in jeder Kommune zwei bis drei solcher Erlebnispunkte, sagte der Leiter des Projekts „Rheinische Apfelroute“, Thomas Baumann. In Wachtberg informieren die weiteren Erlebnispunkte auf dem Rad- und Wanderweg westlich des Wachtberger Ehrenmals und in Oberbachem in der Kurve der Straße „Alte Höhle“ über die Themen „Wertschöpfungskette“ und „Alte Obstsorten“. Während die Rastmöglichkeiten bereits installiert sind, sollen die Infotafeln an diesen Standorten laut Baumann bis zum Ende des Jahres ergänzt werden.