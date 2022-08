Bahnübergang in Bonn-Bad Godesberg : Warnsignal lässt Anwohner nicht zur Ruhe kommen

Das Signal der Anlage soll Sehbehinderten den Übergang über die Schienen ermöglich. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Nach der Sanierung des Bahnübergangs in der Plittersdorfer Straße in Bad Godesberg beschweren sich Anwohner über ein Warnsignal. Die Deutsche Bahn kündigt an, einen externen Gutachter kommen zu lassen.