Bonner Polizei liegt eine Anzeige vor : Warnung vor Giftködern in sozialen Medien

Bad Godesberg/Wachtberg Seit Kurzem warnen Nutzer in Facebook-Gruppen vor Giftködern in mehrern Wachtberger Ortsteilen. Der Hund einer Frau aus Gimmersdorf musste eingeschläfert werden. Sie vermutet, dass ihr Hund wegen des Verzehrs von Gift eingeschläfert werden musste. Der Polizei liegt aktuell eine Anzeige vor.

In den Godesberger und Wachtberger Facebook-Gruppen hat es in den letzten Tagen vor allem ein Thema gegeben. Stark geteilt wurde die Warnung vor Giftködern für Hund, die auf dem Heiderhof und in den Wachtberger Ortsteilen Villiprott, Gimmersdorf und Ließem gefunden worden sein sollten. Zunächst hieß es, ein Hund sei verendet. Dann waren es, je nach Gruppe, schnell drei. Verständlich, dass Hundehalter bei diesem Thema schnell in Sorge sind. Doch nach GA-Recherchen ist noch nichts bewiesen.