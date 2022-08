Unfall und Störung : Warum am Wochenende Tempo 30 im Bad Godesberger Tunnel galt

Bad Godesberg Autofahrer haben sich am Wochenende darüber gewundert, warum im Bad Godesberger Tunnel Tempo 30 galt – normalerweise darf dort 50 km/h gefahren werden. Zudem blinkte eine der Schranken an der Wurzerstraße über das gesamte Wochenende.

Am Wochenende wunderten sich Autofahrer im Bad Godesberger Tunnel in Fahrtrichtung Koblenz über eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h statt 50 km/h –außerdem blinkte an der Einfahrt Wurzerstraße die Schranke. Manch ein Autofahrer dachte, dass sie sich jeden Moment schließen könnte. Zwar hängen die Geschwindigkeitsbegrenzung und die blinkende Schranke nicht zusammen, beides hat seinen Ursprung allerdings am Freitag. „Am Freitag wurde eine automatische Störungsmeldung der Schranke an der nördlichen Einfahrt an der Kreuzung Wurzerstraße ausgelöst. Die Wartungsfirma wurde umgehend informiert und ein Techniker hat noch am Freitag versucht, die Störung zu beseitigen“, so Andrea Schulte vom städtischen Presseamt. Bei der Fehlersuche wurden möglicherweise die Leuchten angesteuert. Die Störung konnte nur teilweise behoben werden, weshalb auch am Montag der Fehler weiter gesucht wurde.