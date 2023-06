Riesenautos aus den USA Warum Bad Godesberg von der Monstertruck-Show überrascht wurde

An den verschiedensten Orten im Stadtgebiet hängen großflächige Plakate für die Monstertruck-Show, die am kommenden Sonntag, 18. Juni, auf der Rigal‘schen Wiese in Bad Godesberg stattfinden soll. Shows sind für 11 und 15 Uhr angekündigt. Für die spektakuläre Darbietung bei der unter anderem die amerikanischen Fahrzeuge mit ihren riesigen Reifen mühelos über schrottreife Autos fahren, muss ein Teil des Parkplatzes gesperrt werden.