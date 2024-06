Fußball-EM im Deutschen Museum Bonn Warum die künstliche Intelligenz manchmal lügt

So kann eine KI am Ende tatsächlich den passenden Spieler für eine Auswahl finden. Die Fans bekommen von diesen internen, tief gehenden Analysen nicht so viel mit. Als Zuschauer vor dem Fernsehen kriegen sie aber bei Bier und Chips trotzdem ein bisschen künstliche Intelligenz ab. Denn die Experten werfen mittlerweile ja nur so mit Daten in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel um sich und packen sie in Grafiken mit Pfeilen, als ob sie die Schlacht bei Waterloo noch einmal mit dem Ball nachspielen wollten. Die digitalen Informationen stammen auch von den Sensoren. Die Fernsehstationen haben laut Burmester dafür dann ihre eigenen Tools zur Auswertung.