Politiker rätseln um Rauswurf der Abrissfirma Warum kam es zum Baustopp im Bad Godesberger Kurfürstenbad?

Mit dem Abzug der Abrissfirma Wahl aus dem Kurfürstenbad sind in Bad Godesberg einige Befürchtungen aufgekommen: Ob das bekannte Fliesenmosaik von Paul Magar vielleicht zu Schaden gekommen ist? In einer Stellungnahme legt nun der Bürger Bund Bonn großen Wert auf den Erhalt des 12,50 mal 2,08 Meter großen Werks „Heiterer Tag am Wasser“. Und steht bei den Parteien damit nicht allein da.