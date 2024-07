Einkaufen in Bad Godesberg Was an den Gerüchten um den Edeka in Mehlem dran ist

„Die älteren Damen fühlen sich allein gelassen,“ weiß Elisabeth Schepelle in ihrer „Haarstube“ zu berichten. Kneipen und Frisöre gehören zu den traditionellen Informationsbörsen. So auch Schepelles Salon an der Mainzer Straße in Mehlem. „Viele sind traurig, dass so wenig neue Geschäfte entstehen,“ schildert sie die Stimmungslage in Mehlem. Das Angebot des Wochenmarktes, der jeweils mittwochs und freitags auf dem Parkplatz zwischen der Sparkasse und der VR-Bank stattfindet, werde sehr geschätzt, berichtet sie. Mehrfach sei in den letzten Tagen auch über die erneuten Gerüchte gesprochen worden, die besagen, dass das Edeka-Geschäft schließen würde.