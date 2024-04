Zukunftswerkstatt debattierte Was die Jugendarbeit in Bad Godesberg braucht

„Eingeladen waren Jugendliche und junge Erwachsene von zwölf bis 27 Jahren aus allen vier Bad Godesberger Gemeinden und der Wachtberger Kirchengemeinde“, berichtete einer der Koordinatoren, Manuel Esser. So kamen die Teilnehmer schließlich aus Wachtberg, der Thomas-, der Johannes- und der Heilandkirchengemeinde sowie aus der Gemeinde der Erlöserkirche. In Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten wählten die jungen Leute entsprechend ihren persönlichen Vorlieben, von welcher Seite sie sich dem Thema Zukunft in der Jugendarbeit widmen wollten. Als Leitlinien dienten die Fragen danach, wie Jugendarbeit in Zukunft aussehen soll, was dafür benötigt wird und was sich die Jugendlichen wünschen.