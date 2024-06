Leistungssport und familiärer Charakter Was die Plittersdorfer Kanu-Freunde so besonders macht

„Der Verein hat sich in den Jahren natürlich verändert, weil er vielfältiger geworden ist“, sagt Kai Grebert. Seien im Gründungsjahr hauptsächlich Plittersdorfer für ihren geliebten Sport zusammengekommen, so zähle man heute auch auf Mitglieder aus dem Umkreis von Bonn und dem Ausland. Aktuell gehören 120 Personen von zwölf bis 85 Jahren zum Verein, wobei die Zahl der aktiven Kanuten von Saison zu Saison schwankt. „Auch unser Angebot ist vielfältiger geworden“, so Grebert. Neben dem Kanusport biete man einen Raum für Krafttraining an. „Und in den letzten Jahren sind immer mehr Mitglieder dazugekommen, die den Rhein und andere Gewässer mit ihrem SUP befahren, also das Stand Up Paddling betreiben.“ Sie paddeln also auf einem Spezialbrett.