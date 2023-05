Impulsvortrag von Gesundheitsminister Was Karl Josef Laumann in Bad Godesberg zur Pflege sagte

„70 Prozent der Menschen mit Demenz leben zu Hause“, sagte Laumann. In den Fokus rücken sollten deshalb auch Familienangehörige, die sich um die Erkrankten kümmern. Die Tagespflege könne hier Entlastung bringen und werde auch immer wichtiger, sagte Laumann. In der öffentlichen Wahrnehmung sah er in Deutschland einen Fortschritt: „Demenz wird nicht mehr versteckt. Heute gibt es viele Angebote.“ In einer Fragerunde durften die Teilnehmer dem Minister ihre Fragen stellen. Eine Mitarbeiterin eines privaten Pflegedienstleisters bemängelte die Regelung mit den 520-Euro-Jobbern. Durch die Tariferhöhungen würden Minijobber nur noch sechs Stunden pro Woche arbeiten, so die Mitarbeiterin. Laumann sagte dazu: „Wir müssen von solchen Verträgen weg und stärker in die Gleitzonen kommen“.